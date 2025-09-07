Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Neme llama al Gobierno a patrocinar la ley Duque: "Puede beneficiar a tantos"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El proyecto, nombrada en honor al fallecido perrito del periodista, busca otorgar un permiso a los trabajadores que pierdan a su mascota.

Neme llama al Gobierno a patrocinar la ley Duque:
José Antonio Neme volvió a alzar la voz en busca de respaldo para la ley Duque, que consiste en otorgar un día hábil de permiso laboral a quienes pierdan una mascota debidamente inscrita en el Registro Nacional de Mascotas. 

A través de un vídeo, el rostro de Mega -que propuso el proyecto tras la muerte de su perro Duque-, llamó al Gobierno patricionar la iniciativa, invitando a sus seguidores a etiquetar a las autoridades en el posteo. 

"Ustedes saben que yo, desde hace algún tiempo, junto a una serie de parlamentarios de diversas bancadas, estamos empujando la Ley Duque", partió diciendo el animador de "Mucho Gusto", señalando que el proyecto "ya pasó a la Comisión de Trabajo, ahora va a una votación en sala y luego tiene que seguir su camino en el Senado".

"A mí, la verdad, me encantaría que cada uno de ustedes, que ha vivido, que ha cuidado, que ha contenido y que ha sido amado por un animal de compañía, pueda despedirlo como corresponde", agregó. 

Asimismo, el periodista expresó que su intención "que este mensaje llegue al Gobierno, especialmente a la ministra Lobos, a la ministra Vallejo, al ministro Elizalde o al presidente de la República, y que el Gobierno le ponga patrocinio a este proyecto tan lindo". 

Finalmente, Neme llamó a los candidatos presidenciales a pronunciarse al respecto, invitando a "dejar de lado la toxicidad y la putrefacción de las campañas políticas, con un proyecto que puede beneficiar a tantos". 

