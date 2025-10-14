Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Neme responde a Viñuela por su imitación: "Tenemos que sentarnos a sacar cuentas"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El animador del matinal "Mucho Gusto" reaccionó en vivo al parodia de su colega en "Fiebre de Baile", enviándole un mensaje irónico sobre el uso de su imagen.

Neme responde a Viñuela por su imitación:
En portada

El animador José Antonio Neme reaccionó a la imitación que hizo José Miguel Viñuela de su persona en el programa "Fiebre de Baile" de Chilevisión, donde el exconductor apareció como "José Antonio Nepe" con gestos, muletillas y pasos característicos de Neme.

Durante su participación en el matinal Mucho Gusto, Neme abordó la situación con humor, aclarando: "No era yo. No era yo. Es gente que se aprovecha de mi imagen".

Sin embargo, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje directo a Viñuela: "A ti, Viñuela, te estoy hablando: tenemos que sentarnos a sacar cuentas. Eso es todo lo que te voy a decir", dejando entrever su ironía sobre un posible pago por el uso de su imagen.

Viñuela respondió directamente en las redes del canal Mega a la broma de Neme con humor: "😂😂😂😂😂 todavía no me pagan!!!!, "Te amo José!!!".

