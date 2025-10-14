Neme responde a Viñuela por su imitación: "Tenemos que sentarnos a sacar cuentas"
El animador del matinal "Mucho Gusto" reaccionó en vivo al parodia de su colega en "Fiebre de Baile", enviándole un mensaje irónico sobre el uso de su imagen.
El animador José Antonio Neme reaccionó a la imitación que hizo José Miguel Viñuela de su persona en el programa "Fiebre de Baile" de Chilevisión, donde el exconductor apareció como "José Antonio Nepe" con gestos, muletillas y pasos característicos de Neme.
Durante su participación en el matinal Mucho Gusto, Neme abordó la situación con humor, aclarando: "No era yo. No era yo. Es gente que se aprovecha de mi imagen".
Sin embargo, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje directo a Viñuela: "A ti, Viñuela, te estoy hablando: tenemos que sentarnos a sacar cuentas. Eso es todo lo que te voy a decir", dejando entrever su ironía sobre un posible pago por el uso de su imagen.
Viñuela respondió directamente en las redes del canal Mega a la broma de Neme con humor: "😂😂😂😂😂 todavía no me pagan!!!!, "Te amo José!!!".
