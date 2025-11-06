Ni el baile lo salvó: Kike Acuña quedó fuera de "Fiebre de Baile" en medio de polémica semana

En medio de unas polémicas semanas, el exfutbolista Kike Acuña se convirtió en el último eliminado de "Fiebre de Baile".

La noche de este miércoles, el exdeportista se enfrentó a Pastelito, Esteban Paredes, Cata Days y Carlyn Romero, obteniendo el puntaje promedio más bajo de la noche: 26 puntos.

"Triste, pero es una experiencia súper bonita. Fue un desafío personal y creo que lo cumplí. Me voy con el cariño de mis compañeros (...) Creo que dejo una bonita impresión, que ellos (sus compañeros) pueden contar conmigo cuando me necesiten", dijo, al concretarse su salida.

La polémica semana de Kike Acuña

Cabe recordar que, durante estos últimos días, el exseleccionado nacional había sido acusado por la exmodelo Roxana Muñoz, madre de su hija, de no pagar la pensión de alimentos.

En tanto, Daniela Urbina, expareja de Acuña -que actualmente vive en Miami-, conversó con "Hay que decirlo" (Canal 13) para respaldar la "funa" de Muñoz, señalando que el otrotra jugador mantiene una millonaria deuda por la manutención de su retoño menor.

"En el juzgado se muestra como que viviera en la calle. Pero en televisión dice ser empresario, con su negocio de paltas", afirmó la mujer, quien reveló que su expareja le entregró la patria potestad del menor "a cambio de que no lo molestara más por dinero".

Asimismo, Urbina mencionó que, hace un año, el niño sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida y que, a pesar de que Acuña se enteró de esto, no los contactó: "¿Tú crees que él llamó? Él sabía del accidente y no mostró ningún amor por su hijo".