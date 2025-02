"No entiendo la molestia": Neme responde a Pancho Saavedra por polémica con Martín Cárcamo

Tras la polémica entre Pancho Saavedra y Martín Cárcamo por un supuesto desaire en la Gala de Viña 2025, José Antonio Neme, animador de la alfombra roja, decidió romper el silencio.

Durante el matinal "Con Gustoa Viña", la periodista Mariela Sotomayor recibió un audio de Saavedra donde abordó la controversia, ya que habría acusado una "mariconada" de parte su compañero de canal al presentar en solitario a los nuevos animadores del Festival, excluyéndolo a él y a María Luisa Godoy.

"La única indicación es que nosotros íbamos a entrar los tres juntos (...) Y cuando Jose nos despide a mí y a María Luisa, nosotros pensamos que no estaba entrevistando a Martín y que había sido como una descortesía. Después nos dimos cuenta que lo había dejado a él y nos mandó a nosotros al corral de los periodistas", comentó en el mensaje de voz.

En este contexto, el conductor de "Lugares que hablan" señaló que "independiente de todas estas cosas, lo único importante del Festival son sus artistas y son sus animadores y todo el equipo maravilloso que hacen el Festival de Viña".

"Los protagonistas de ese momento de la alfombra no era nadie más que Karen y Rafa. Pero bueno, uno entiende que así es la televisión en vivo y Mega sabrá lo que hace, ellos son los organizadores, ellos son los que toman las decisiones de su programa. Y ellos son los que mandan el buque y cortan la torta", agregó.

Neme se lanza contra Pancho Saavedra

Luego de escuchar el audio del exanimador de Viña, Neme abordó la polémica.

"Pancho, te voy a decir una cosa con todo lo que te quiero. Si usted mandó un audio y manifestó su molestia, no puede ahora decir 'no, es que lo importante son los artistas o los animadores'. No po, yo me hago cargo", partió diciendo el periodista.

Bajo esta línea, el rostro de Mega se refirió a la instrucción de dejar solo a Cárcamo para la presentación, afirmando que fue" raro, pero no estaba en posición de cuestionar nada. Me pareció incluso que se podía causar este tipo de polémicas".

"¿Bajo qué lógica voy a despedir a dos animadores para dejar a un tercero? El criterio que hubo detrás de la decisión yo la desconozco", añadió, indicando que el animador de "Qué dice Chile" parecía auténticamente sorprendido.

"Cuando uno tiene un problema así lo soluciona ahí mismo y no manda un audio, esto quiere decir que la relación de los dos venía desgastada. No es para mandar un audio con ese nivel de densidad", cerró Neme.