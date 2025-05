"¡No estuve ahí!": Billie Eilish responde a críticas por look de la Met Gala generado con IA

La Met Gala 2025, uno de los eventos más esperados del mundo de la moda, volvió a acaparar la atención mundial con su temática"Superfine: Sastrería de Estilo Negro".

Celebrado el 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, reunió a decenas de celebridades como Zendaya, Shakira y Bad Bunny. Sin embargo, una presencia virtual terminó robando el foco: Billie Eilish, quien en realidad no asistió al evento.

A pesar de su ausencia, en redes sociales comenzaron a circular imágenes hiperrealistas de la cantante con un vestido alineado con la temática de la gala. Estas fotografías, generadas por inteligencia artificial (IA), engañaron a miles de usuarios, quienes además comenzaron a criticar su supuesto look.

Billie addresses AI images of her at the met gala via her instagram story:



"Seeing people talk about what I wore to this year's met gala being trash.... I wasn't THERE, that's Ai! I had a show in Europe that night, let me be!" pic.twitter.com/ivY1aTxGsO