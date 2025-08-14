"No me presiono": Rosalía se sincera sobre su sexualidad y pasado con Hunter Schafer

La cantante española Rosalía, de 32 años, afirmó que no siente presión por declarar públicamente una identidad sexual, incluso después de que la actriz Hunter Schafer revelara que ambas mantuvieron una relación romántica durante cinco meses en 2019.

En entrevista con la revista Elle, para su portada, la artista fue tajante: "No, no me presiono. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía".

Schafer, conocida por su papel de Jules en "Euphoria", contó el año pasado a GQ que la amistad entre ambas sigue siendo "muy hermosa" y que siempre la considerará "familia, pase lo que pase". La actriz reconoció que una parte de ella quería "acabar con las especulaciones" y otra parte pensaba que "no es asunto de nadie".

Ahora, Rosalía y Schafer no solo mantienen su vínculo personal, sino que también compartirán pantalla en la esperada tercera temporada de "Euphoria". Aunque el papel de la cantante no ha sido revelado, comentó que hizo amistad con compañeras como Zendaya y Alexa Demie: "Tengo buenas amigas allí. Es muy bonito encontrarnos".

El creador, guionista y director de la serie, Sam Levinson, elogió el trabajo de Rosalía en el set, asegurando que le da libertad para explorar cada escena. "Me encanta soltarla en una escena. La dejo jugar con las palabras y las emociones en inglés y español... Cada toma que hacemos, estoy detrás de la cámara sonriendo", dijo a Elle.

Además de Schafer, Rosalía se ha involucrado sentimentalmente en el pasado con el músico Rauw Alejandro y el actor Jeremy Allen White. Su debut en "Euphoria" marcará un nuevo paso en su carrera, combinando su faceta musical con la interpretación en una de las series más comentadas de HBO.