Pailita logró recuperar teléfono robado de fanática: persiguió al delincuente

El artista urbano Pailita se convirtió en un "héroe" para una de sus fanáticas tras recuperar el teléfono robado de la joven.

En el contexto de Fiestas Patrias, el cantante se presentó en la comuna de La Calera y, como es habitual después de sus shows, se quedó en el lugar para compartir y fotografiarse con sus seguidores.

Sin embargo, la voz de "Llámame Bebé" salió abruptamente del lugar luego de percatarse que una de sus fans había sufrido el robo de su celular, persiguiendo al delincuente y quitándole el objeto sustraído.

"Tuve que salir persiguiendo a un kl que le robó el celu a una niña y se lo tuve que recuperar yo, porque los guardias no hicieron ninguna weá (sic)", relató en sus historias de Instagram.

Asimismo, el exponente del género nacional compartió un mensaje que recibió de parte de la seguidora, quien agradeció la ayuda del oriundo de Punta Arenas.

"Quería agradecerte por habernos ayudado a recuperar el celu, gracias a ti no nos pasó algo más grave y ojalá te hubiéramos recompensado con algo, pero no teníamos nada. Eres un cantante muy humilde y sigue así mi Pailita, muchas gracias por todo lo que hiciste hoy día para que no nos robaran", escribió la mujer.