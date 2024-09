Pampita hace pública su separación: "Me enteré de todo"

Tras días de rumores y posteriores aclaraciones sobre el caso de la bullada separación de Carolina Adorhaín, Pampita, la modelo argentina finalmente confirmó que ya no está con el político trasandino Roberto García Moritán.

En un escueta publicación en sus historias de la red social Instagram, la expareja del actor chileno Benjamín Vicuña ratificó el quiebre, la fecha de éste y la razón del mismo: Se enteró "de todo".

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", aclaro Adorhaín, madre de cuatro hijos.

Además, Caro compartió una serie de capturas de Whatsapp de las conversaciones de García Moritán previo a anunciar su quiebre, dando a entender que antes de enterarse, la relación seguía en pie.

Anterior a la publicación de las evidencias, medios de comunicación trasandinos y redes sociales divulgaron supesta información sobre su quiebre, y ayer, Pampita arremetió en contra de reporteros argentinos, quienes llegaron hasta su casa.