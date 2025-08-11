Pancha Merino confirma quiebre con Andrea Marocchino: "Me tengo que sostener"

La actriz Pancha Merino rompió el silencio y se refirió al fin de su relación con Andrea Marocchino.

Durante el programa "Primer Plano", la protagonista de "Adrenalina" afirmó estar "bien, yo confío en Dios. Creo que los cambios son fuertes, son dolorosos, pero siempre son para mejor".

"Me tengo que sostener, porque tengo tres niños que me necesitan y yo también a ellos. Tengo cuatro mascotas que también amo. Tengo una familia, esa es mi familia y los cambios siempre son para mejor", declaró.

Si bien, la panelista del programa evitó entrar en detalles, sí explicó que "(con Andrea) entramos en sintonías diferentes, nos llegó un cambio y listo. Yo lo acepto y quiero fluir en ese cambio".

"No voy a seguir con el tema, no es la primera vez que me pasa (...) Me ha pasado varias veces con varias parejas, incluyendo al padre de mis hijos", añadió, insistiendo en que "los cambios son dolorosos al principio y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante. Te lo doy por seguro y es para mejor".

Cabe recordar que Merino y Marocchino iniciaron una relación en 2019 tras conocerse en un evento de la Fórmula E, cargando con un fallido matrimonio en Italia que no pudo concretarse.