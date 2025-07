Pancha Merino vuelve a repasar a Ingrid Cruz: La acusó de coquetear con su actual pareja

Tras una serie de declaraciones cruzadas, la actriz Pancha Merino escribió un nuevo capítulo en su rivalidad con su colega Ingrid Cruz y la acusó de coquetear con su actual pareja.

La disputa comenzó cuando Cruz aseguró que Merino la maltrataba en la época en la que compartían elenco en Canal 13, tratándola de "rota". "A mí la Pancha Merino me hizo la vida imposible. Tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de rota. Fue súper duro", dijo la actriz de Mega.

En respuesta, Pancha Merino señaló que Ingrid Cruz estaba involucrada sentimentalmente con su pareja de la época. "Yo pololeaba con Luciano Cruz-Coke y ella se lo tiraba y se lo agarraba", reveló.

Pese a que no recibió réplica por parte de Ingrid Cruz, Pancha Merino volvió a cargar contra la actriz y sostuvo que "cuando me defiendo, me defiendo como un toro, porque yo soy Tauro".

En ese sentido aseguró que "yo jamás le he levantado el pololo ni menos he sido amante de una persona casada, pero bueno, hay gente que no tiene el mismo amor propio. Es un tema de amor propio no ser segundona".

Además lanzó una nueva bomba contra su excompañera: "Yo creo que me tiene sangre en el ojo todavía porque le escribía por interno, por Instagram, a Andrea (Marocchino, su pareja). Se lo quería conquistar, pero cuando no estaba pololeando conmigo. Fue un par de meses antes que se pusiera a pololear. Yo creo que cuando supo que estaba pololeando conmigo... ¡De nuevo le quité el mino!", concluyó en tono burlesco.