Pedro Campos y sobreseimiento de su padre: "Que la vergüenza cambie de lado"

El actor Pedro Campos utilizó sus redes sociales para referirse al sobreseimiento de su padre, Cristián Campos, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja presentado por la defensa de su media hermana, la psicóloga Raffaella di Girolamo.

Raffaella había denunciado al actor por abuso sexual en su infancia, cuando él se convirtió en su padrastro. Desde que estalló la acusación, Pedro y su hermano Antonio Campos se manifestaron públicamente a favor de su media hermana, llegando incluso a declarar en contra de su padre durante el proceso judicial.

Tras conocerse el fallo, Pedro publicó en Instagram una foto junto a su gato, acompañada del mensaje: "Que la vergüenza cambie de lado", reafirmando su postura crítica frente a la situación y la decisión judicial.

Por su parte, Cristián Campos abordó el tema en el programa "Hay que Decirlo", de Canal 13, que ya no existe una relación con sus hijos y que lo más doloroso no fue este quiebre sino "haber involucrado a mi mujer y a mi hija de 15 años en esto. Eso lo encuentro imperdonable".