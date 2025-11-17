Pedro Engel entregó sentida reflexión tras superar una trombosis pulmonar: "Una segunda oportunidad"

El tarotista Pedro Engel entregó un sentido mensaje tras someterse una cirugía por una trombosis pulmonar.

A través de su cuenta de Instagram el ex Canal 13 publicó un par de publicaciones en las que relataba su estadía en la clínica cuando su vida, según su percepción, era incierta. "Después de momentos de conversaciones espirituales con mi alma ya estoy de vuelta", comenzó relatando Engel.

"Ya estoy en mi casa con decenas de remedios y con tanto amor que recibí. Gracias gracias ahora comienza el camino para sanar", agregó.

En otro posteo, el tarotista relató que "cuando entras en un hospital eres muy frágil. Te sacas los zapatos, la ropa, y te vas despojando de tu rutina".

"Vamos con la camilla a un piso, a otro piso. Quedas en un pasillo, en un box. Sales a otro pasillo, un ascensor, vuelves al box, y así pasan las horas, sin saber si ya estás muriendo o sanando. Eso sentí", recordó Pedro Engel.

Luego de conocer el positivo resultado de su operación, Engel aseguró que "te das cuenta que es un aviso, un tiempo de gracias, una segunda oportunidad".