Tópicos: Magazine | Personajes

Pedro Engel envió mensaje de apoyo a su hijo en medio de su separación con Carola Varleta

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Kabir Engel y la actriz terminaron su relación tras más de una década juntos.

El tarotista Pedro Engel hizo eco de la compleja situación sentimental que está atravesando su hijo Kabir Engel por su quiebre con Carola Varleta.

Durante una reciente lectura del horóscopo en TV+, Engel aprovechó de enviarle un afectuoso mensaje de apoyo y confirmó que su hijo vive un momento complejo.

"A los Libra les toca renacer después de una muerte, un paso a la oscuridad y un descenso al infierno. Esta semana el sol sale en su vida, vienen momentos felices y renacerá después de un tiempo bastante malo, es una crisis que le sirvió muchísimo", advirtió Pedro Engel en su intervención.

Luego se dio una licencia: "Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a un Libra que adoro, a mi hijo Kabir", indicó.

"Vamos a renacer, vamos con ese sol a brillar en la vida", concluyó el tarotista antes de continuar con el siguiente signo del horóscopo.

