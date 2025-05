Pedro Pascal contra las políticas migratorias de Trump: "Que se jodan quienes intentan asustarnos"

El actor Pedro Pascal arremetió contra Donald Trump y sus políticas migratorias en Estados Unidos.

Durante el festival de Cannes, donde llegó como parte del elenco de "Eddington", el intérprete fue consultado sobre la situación en el país norteamericano, que está actualmente bajo la gestión del polémico magnate.

"Que se jodan quienes intentan asustarnos. Contraataquen. No los dejen ganar. El miedo es la forma que tienen de ganar", dijo el chileno, llamando a la industria cinematografía a seguir "contando historias, expresándose y luchando por ello".

Sobre las políticas migratorias impuestas por el presidente Trump, el protagonista de "The Last of Us" admitió "no estar lo suficientemente informado", pero que desea "que las personas estén seguras y protegidas".

"Soy migrante, mis padres son refugiados chilenos, yo mismo fui un refugiado. Escapamos de una dictadura y fui privilegiado al crecer en Estados Unidos, luego de estar asilado en Dinamarca. Si no fuera por eso, no sé qué nos habría pasado. Así que apoyo esas protecciones siempre", afirmó Pascal.

