Pedro Pascal revela por qué sus 34 primos chilenos están "enojados" con él

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, conocido por sus papeles en "The Last of Us", "The Mandalorian" y próximamente en "Los 4 Fantásticos", reveló en una entrevista en Jimmy Kimmel Live de ABC que sus 34 primos en Santiago están molestos con él, porque abandonó el grupo de WhatsApp familiar.

Durante su participación, Pascal explicó que su teléfono no dejaba de sonar por los constantes mensajes sobre cumpleaños, recados y temas cotidianos. "Yo sabía todo sobre la rutina diaria de 34 personas", comentó entre risas. Finalmente, optó por salir del grupo, lo que no fue bien recibido por sus familiares.

Sus primos se molestaron y "ahora no me hablan", confesó Pascal. Kimmel lo desafió a mencionar a sus primos y logró recordar 23 nombres antes de quedarse en blanco, destacando algunos como: Pablo, Cristián, Juanita ("Pollo"), Isabel, Claudia, Javiera y Francisco ("Pancho").

Aún así, el actor aseguró que su familia está muy orgullosa de él. Con una agenda repleta de proyectos, sus primos quizás deban conformarse con verlo en pantalla. La segunda temporada de "The Last of Us" se estrenará el 13 de abril en HBO, y Pascal también será Mr. Fantástico en "Los 4 Fantásticos", aunque evitó dar spoilers sobre su papel.

Además, cuando Kimmel le preguntó si era el actor chileno más famoso del mundo, Pascal respondió: "No lo sé, hay mucha gente brillante en Chile".