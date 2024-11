Pedro Ruminot se sinceró sobre diagnóstico que lo acompañará toda la vida

En una franca entrevista, el humorista Pedro Ruminot conversó sobre sus luchas relacionadas a la salud mental, y el cómo desde pequeño ha ha utilizado formas de enfrentamiento.

Invitado al programa de conversación "Al piano con lucho", el exClub de la Comedia se sinceró sobre su diagnóstico, que es la depresión endógena, y cómo le ha ido tras 15 años de terapia.

"Necesitaba sanarme de los dolores", manifestó Ruminot, y complementó "obviamente hay días malos, pero no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme".

En ese sentido, Pedro habló sobre una figura de la televisión chilena ya fallecida que significó un gran aporte para él en el sentido de navegar entre la enfermedad.

"Siempre he tenido depresión endógena, ¿Pero sabes qué me ayudó mucho en mi adolescencia? Eduardo Bonvallet, lo escuchaba todos los días. Soy una persona que le agradezco en la vida a Bonvallet", declaró.

"En el colegio, me ponía los audífonos y escuchaba el personal stereo en esos años. Lo escuchaba hasta que me sentía cada vez mejor. De hecho, cada vez que no me siento muy bien lo pongo en YouTube", cerró.