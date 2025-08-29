Periodista Héctor Velis-Meza fue víctima de violenta agresión en Barrio Lastarria

El periodista Héctor Velis-Meza denunció haber sido víctima de una violenta agresión mientras transitaba por el Barrio Lastarria en Santiago.

A través de su cuenta de Instagram, el panelista de "Una Nueva Mañana" de Cooperativa relató que "salí a dar una vuelta a la manzana por el Barrio Lastarria, y al llegar a la esquina de Victoria Subercaseaux con Padre Luis de Valdivia, de manera sorpresiva, un hombre, aparentemente en situación de calle, y ebrio se me fue encima, me dio un golpe en el pecho y me gritó 'abuelo concha e' tu madre'".

"Amenazó con seguir golpeándome, pero no siguió haciéndolo y gritando insultos se fue hacia Merced. Yo caminé en sentido contrario y enfilé hacia Lastarria, para buscar un guardia, y lo único que encontré fueron decenas de ambulantes y ningún vestigio de seguridad", agregó el también académico.

Tras relatar su historia Velis-Meza señaló, con pesar, que "nunca más podré volver a caminar por mi querido barrio, en el que vivo hace 45 años".

"En todo este tiempo nunca me había ocurrido algo así. El miedo cuando se instala llega para quedarse", concluyó.