Perla Ilich desliza idea de ser alcaldesa de Maipú: "Pocas veces he ido, estuve en la plaza"

La ex chica reality Perla Ilich afirmó que podría ser alcaldesa de Maipú luego de un acercamiento del partido Demócratas y su presidenta Ximena Rincón.

En un video viralizado en redes sociales, Ilich apareció junto a la senadora Rincón en el que habla de una posibilidad de ser autoridad de Maipú. "Les cuento por qué estoy con la senadora, porque hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, no nos sentimos parte", dijo.

En la ocasión también indicó que quiere "alzar la voz por todas esas personas de la comuna de Maipú que necesitan a alguien que venga desde abajo, que sepa lo que es tener y no tener y sepa lo que es sacar la voz por la gente que no lo está haciendo bien".

"Una de las comunas que más me gusta es Maipú, y otras comunas como Macul, pero siento que en la comuna de Maipú me han dado mucho cariño", dijo.

"Siempre me han tratado bien cada vez que he ido, he ido pocas veces, pero he ido, estuve en la plaza de Maipú", expresó Ilich.