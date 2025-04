Pollo Valdivia anuncia su candidatura como diputado: "Tengo ideas de izquierda y de derecha"

El periodista y animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia confirmó su arribo a la política con su candidatura al Congreso como diputado por el distrito 8 (Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú), con un cupo de Democracia Cristiana (DC).

En conversación Revista Sábado, el comunicador dijo sentirse capaz de "buscar acuerdos, unir voluntades, trabajar en equipo. Aceptar la diversidad como una virtud, no como un defecto. Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos".

Por otro lado, el ex TOC Show aclaró no estar militando en un partido, y que su asociasión a la DC se debe a que "la ley o la manera en que están estructuradas las elecciones muestra que si no vas en un pacto a una lista, las posibilidades son cero".

La historia que lo llevó a la política

En cuanto a sus motivos para buscar un lugar en la Cámara Baja, Valdivia indicó que esta idea llegó mientras Claudia Conserva, su esposa, estaba en tratamiento contra el cáncer de mama.

"En esa época quisimos proponer un proyecto de ley para que existiera la obligatoriedad de tener seguros de vida, lo que es muy útil frente a una enfermedad catastrófica", contó.

"Ahí dije que debería correr por cuenta del empleador, que hay exámenes prohibitivos, que pueden salvar vidas, pero nada. Entonces pensé: '¿Sabes qué más? Hay que ir para allá. Hay que entrar'", añadió.