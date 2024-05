Prensa estadounidense asegura que Ben Affleck y Jennifer López ya no viven juntos

Cada día se hacen más recurrentes los rumores sobre el quiebre del matrimonio entre Jennifer López y Ben Affleck.

De hecho, el medio In Touch con el titular "Se acabó" aseguró de forma exclusiva que el estadounidense habría abandonado la casa que comparte junto a la intérprete de "El anillo" para establecerse solo.

"Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños, que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubieran durado", dijo una persona cercana a la pareja al mismo medio.

"El intérprete fue fotografiado el jueves por la mañana en el barrio de Brentwood, de Los Ángeles, donde se dice que salió de una casa de donde se le ha visto 'viniendo y yendo', en la cual también las últimas noches", aseguró por su parte el portal TMZ.

Cabe destacar que todas estas sospechas comenzaron luego de que ella asistiera sola a la MET Gala que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo.

La relación con los medios de comunicación es uno de los temas que afecta a Jennifer y Ben desde inicios de los años 2000, ya que ella es mucho más cercana a la prensa y Affleck busca tener una vida más privada.