Tópicos: Magazine | Personajes

Presidente Boric sorprende al invitar a Ibai Llanos a desayunar pan con palta

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El influencer publicó un video a redes social donde hizo el anuncio con el himno nacional de fondo.

Presidente Boric sorprende al invitar a Ibai Llanos a desayunar pan con palta
 Captura
El presidente Gabriel Boric sorprendió a todos al invitar a Ibai Llanos a desayunar con él un pan con palta, luego que el popular streamer anunciara que visitará Chile durante noviembre.

El influencer publicó un video a redes social donde hizo el anuncio con el himno nacional de fondo, y pidió a sus seguidores recomendaciones de panoramas y experiencias imperdibles en el país.

Fue entonces que la publicación se llenó de comentarios de chilenos, famosos e incluso algunas marcas, con invitaciones que iban desde comer completos hasta clases de pádel.

Sin embargo hubo un comentario que no pasó desapercibido, ya que el propio presidente aprovechó la oportunidad para invitarlo a desayunar y sugerirle algunos recorridos por Chile.

"Te invito al pan con palta de desayuno para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile. Un adelanto: Tienes que ir a la Patagonia :)", escribió Boric.

