¿Quién es DJ Isi Glock? La exCarabinera que destapó el escándalo con Karol Dance

Karol Lucero vuelve a quedar en la mira pública tras reconocer que le fue infiel a su esposa, Fran Virgilio. La revelación salió a la luz en el programa Primer Plano de Chilevisión, donde Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el comunicador hace apenas dos semanas.

La joven de 26 años explicó que conoció al exrostro de Yingo en las oficinas de Like Media, empresa del propio Lucero, a donde llegó a trabajar como reemplazo de un sonidista. Según su relato, los coqueteos comenzaron de inmediato y, creyendo que el animador estaba separado, aceptó la cercanía.

El episodio tomó mayor revuelo cuando Henríquez confesó que podría estar embarazada, ya que no tomó la pastilla del día después.

¿Quién es DJ Isi Glock?

Lejos de ser solo una DJ de la movida urbana, Ilaisa Henríquez tiene una historia singular. Oriunda de Concepción, fue funcionaria de Carabineros de Chile, institución que dejó para dedicarse por completo a la música y el contenido digital.

Su nombre se hizo conocido a fines de 2023, cuando denunció presuntos abusos dentro de la policía, generando repercusión en televisión y redes sociales.

Hoy cuenta con cerca de 90 mil seguidores en Instagram, ha participado en festivales como Partyceo y combina sets musicales con publicaciones virales. Sin embargo, también ha enfrentado polémicas: otra DJ, Nicole Medina, la acusó recientemente de apropiarse de mezclas ajenas.