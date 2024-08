Rafael Cavada contra su exesposa: "Me denunció por violencia física y psicológica"

El periodista Rafael Cavada rompió el silencio y respondió a las denuncias de Fiorella Choca, su exesposa.

"Tres semanas desde la última vez que estuve con mi hijo menor, Silvestre, después de su alta de la clínica. Tampoco lo ha visto su abuela, mi madre, que vino desde Uruguay", partió diciendo en el posteo de Instagram indicando que, desde su separación, ha podido ver a sus hijos "en forma muy restringida".

Si bien el rostro de CHV señaló que había evitado referirse a su separación hasta ahora, anunció de forma pública que recurrirá "a los caminos jurídicos que amparan mi derecho y el de mis hijos a tener una relación directa y regular, ni callar ante acusaciones graves e infundadas".

"Hoy, al cumplirse estas tres semanas, me entero de que mi ex esposa me ha denunciado por violencia física y psicológica durante toda nuestra relación", denuncia que coincide con la demanda que el comunicador interpuso para conseguir una relación directa y regular con los niños.

Asimismo, Cavada comentó que se le está exigiendo "el pago de una pensión alimenticia a su favor y la de mis hijos que asciende a casi 90% de mi sueldo".

"Esta denuncia contra mí evidentemente entorpece mi anhelo por lograr una tutela compartida de mis tres hijos que ella, abiertamente, me ha denegado (...) Cuando la justicia compruebe la falsedad de estas acusaciones habrá pasado tiempo y las injurias habrán hecho lo suyo", añadió

"Me parece impresentable y francamente injusto que protecciones y derechos legitimos de las mujeres y madres sean mal usados con el solo objetivo de sacar provecho económico y/o revanchas personales que escapan por dónde se mire a asegurar el bien superior de los hijos e hijas", cerró.