Raffaella di Girolamo revela reacción de su madre tras contarle sobre presuntos abusos

Raffaella di Girolamo reveló cómo fue la reacción de su madre, Claudia di Girolamo, al momento de contarle sobre el supuesto abuso sexual que sufrió por parte de Cristián Campos, su expadrastro.

En conversación con la revista Ya, la psicóloga relató que le entregó a la actriz una carta en la Navidad del 2020. "Le dije: 'Por favor, lee esto' (...) Cuando terminó me abrazó, fue un espacio de ven para acá. Fue un momento en que volví a tener calma (...) Lo más importante es que me miró y me dijo: 'yo te creo. Rafa, yo te creo'. No olvido esas palabras", declaró.

"Ella siempre ha estado. Su lealtad es rigurosa, inquebrantable. Nadie es más leal que mi madre. Ella no dudó en creerme, en acompañarme y en sostenerme", afirmó la profesional, señalando que "esa confianza fue sanadora, porque me permitió sentir que ya no estaba sola ni cargando con un secreto imposible de seguir llevando".

Respecto a la reacción de sus hermanos, Pedro y Antonio, Raffaella señaló que, al igual que con su madre, "escribimos una carta y se la entregamos en una reunión familiar (...) Lo primero que hizo el mayor, Antonio, fue acercarse a mí y me dijo: 'Tú nunca vas a estar sola'. Después Pedro me dijo: 'Yo te creo'. Fue un momento familiar de conversaciones más íntimas".

Sobre el fallo de la Corte, que resolvió sobreseer a Campos, declaró no estar sorprendida: "Sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta".

"Sin embargo, llegamos todos como familia, y con nuestros abogados, a la misma conclusión: nadie declaró inocente al actor Cristián Campos; solo lo benefició la ley antigua, en la que estos delitos prescribían", agregó, recordando que la primera instancia determinó que el actor cometió delitos sexuales contra di Girolamo.