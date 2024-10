Reguetonero cubano El Taiger se encuentra en estado crítico tras ser baleado

El artista de reggaetón cubano osé Manuel Carbajal Zadívar, reconocido artísticamente como El Tiger, debió ser hospitalizado después de ser herido gravemente en Miami con un arma de fuego.

El incidente ocurrió durante la madrugada del jueves pasado, cuando las autoridades locales recibieron una alerta sobre un hombre inconsciente en el interior de un vehículo en la zona de Northwest Ninth Avenue y 17th Street.

Después de ser hallado con una herida de bala en la cabeza, servicios de emergencia lo trasladaron al Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde fue puesto en soporte vital.

El exmanager de El Tiger, Nelson Martínez, confirmó que se encuentra en estado de gravedad y declaró que el reguetonero "está luchando por su vida. Aún sigue con nosotros, gracias a Dios, y estamos rezando por su recuperación".

En paralelo, los rumores de que él planeaba acabar con su vida han sido desmentidos por el equipo de manejo del artísta, ya que aseveraron fue encontrado en el maletero del vehículo.

"No se quitó la vida, eso no tiene sentido. Él estaba en el maletero del auto, no pudo haberse disparado", esclareció por su parte Marcel Reinosa.