"Ridículos": Kika Silva enfrenta rumores de supuesta infidelidad de Gonzalo Valenzuela

Tras un año de matrimonio, Kika Silva abordó los rumores sobre supuestas infidelidades de parte de Gonzalo Valenzuela, su esposo.

"Todo lo que se pueda decir o no decir es parte también de nuestro trabajo, es parte de lo que uno vive. Así que siempre se conversa como parte de lo cotidiano", partió diciendo a Alfombra Roja.

Respecto a las especulaciones, la modelo afirmó que estos rumores "eran ridículos. O sea, daban fechas y lugares donde no estábamos, entonces no es ni tema de hablar, la verdad. Como que no".

Además, la influencer aseguró tener una buena relación con los tres hijos del actor -Silvestre (16) y Alí (11), fruto de su relación con Juana Viale; y Anka (5), que comparte con su colega María Gracia Omegna.

"Tengo mucha suerte que me hayan tocado ellos (...) Son tres niños espectaculares, así que, como digo, tuve suerte de que me tocaran esos niños", dijo sobre su conexion con los menores.

Y añadió: "Desde el día uno tuvimos buena relación. Insisto en que tengo suerte porque ellos me lo han hecho fácil. Gonzalo tiene una buena relación con sus hijos, entonces creo que eso es también lo que hace que sea más fácil".