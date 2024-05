Roberto Cox aclara polémica con Naya Fácil: “No me considero clasista”

Tras recibir varias críticas, Roberto Cox aclaró los polémicos dichos sobre Naya Fácil y su accionar luego de sufrir un asalto la noche del martes.

Al abordar el robo que sufrió la influencer, el periodista de "Contigo en la mañana" criticó a la joven por comenzar a transmitir en su Instagram, pocos minutos después de perder a los asaltantes: "Que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito", expresó.

En tanto, la intérprete de "Show Show" arremetió contra el comunicador, tachándolo de clasista. "A los que viven para lo alto (sic) que han sufrido una situación similar y se grabaron, no los cuestionaste. Eres clasista o eres machista ¿Qué término te queda mejor?", escribió en sus historias.

Roberto Cox aclaró crítica a Naya Fácil

Ahora bien, en una transmisión en vivo, Cox se refirió a la controversia, asegurando no ver el clasismo en sus palabras.

"Me sorprende la gente que comparte absolutamente toda su vida en redes sociales. Son libres de hacerlo, pero me llama la atención, porque no dejan espacio para la intimidad", afirmó el periodista, agregando que "me da lo mismo el origen socioeconómico de Naya, sea rica o pobre (...) No me considero una persona clasista".

Asimismo, el conductor de "Chilevisión Noticias" aclaró que la crítica a la embajadora del Festival de Viña no tuvo nada que ver con que haya sido víctima de una encerrona, lamentando el hecho.

Finalmente, el rostro de CHV apuntó a la violencia que recibió en redes por parte de los "facilines", seguidores de la personalidad de Internet. "Te empiezan a funar e insultar (...) ni siquiera se dieron el tiempo de ver lo que pasó en el programa. Simplemente, leyeron las palabras de su líder, y fueron a mi red social a putearme en todos los idiomas (sic)", afirmó.