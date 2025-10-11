Rodrigo Muñoz firmó divorcio con Claudia Pérez y ya planea nuevo matrimonio

El actor Rodrigo Muñoz reveló que firmó el divorcio con la actriz Claudia Pérez tras separarse en 2024 y aseguró que se quiere casar con su nueva pareja.

"Hoy siento que vivo una vida nueva. Mi polola hace cosas que me hacen vivir, me sanó su humor y, bueno, todo lo que ella es", dijo a LUN en referencia a Cecilia Warner, con quien inició una relación meses después de confirmarse su quiebre con Pérez tras 32 años como pareja.

"Tengo excelentes recuerdos de mi matrimonio, pero no resultó y, lamentablemente, uno no puede manejar la cabeza de esa persona. Si esa persona se enamora o se ilusiona por otro lado, bueno, el amor no se obliga", expresó Muñoz.

Y agregó: "Ahora siento que las cosas son más simples, más graciosas. Me estoy ocupando más de mí".

Sobre la posibilidad de matrimonio con Warner, el actor afirmó que "ella tiene más rollo de querer casarse y yo no tengo ningún problema. Lo hemos hablado y vamos a esperar un tiempo prudente" y afirmó que "la idea es tomar la decisión cuando cumplamos dos años".