Tópicos: Magazine | Personajes

Roger Waters respalda a Sheinbaum por asilo a Chávez y critica a EE.UU. y Perú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico británico difundió un mensaje en redes donde expresó apoyo a las autoridades mexicanas y cuestionó el rol de distintos actores en la crisis política peruana.

Roger Waters respalda a Sheinbaum por asilo a Chávez y critica a EE.UU. y Perú
 Instagram | EFE (Archivo)
El músico británico Roger Waters se pronunció este jueves sobre la crisis diplomática entre México y Perú, luego de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana acusada de intento de golpe de Estado en 2022. 

Desde su cuenta de Instagram, Waters compartió un texto en el que elogió la decisión del gobierno mexicano y cuestionó duramente a Estados Unidos y a la actual clase política peruana.

El mensaje comenzó con un contundente saludo a Sheinbaum, Chávez y al expresidente Pedro Castillo, acompañado de críticas dirigidas al papel de Washington en la región.

El músico también afirmó que Chávez "debería ser la primera ministra de Perú en este momento" y acusó a actores externos de influir en la situación política del país sudamericano.

En otro pasaje, criticó al gobierno peruano por ser "pro estadounidense" y señaló que la élite política habría afectado la democracia para favorecer intereses vinculados al litio.

Estas declaraciones del artista han desatado una ola de críticas en los comentarios de la publicación, que tiene como descripción "VIVA CLADIA VIVA BETSSY VIVA PEDRO CASTILLO VIVA PERÚ GRINGOS A SU CASA".

En portada