Romina Sáez detalla estado de Cathy Barriga en la cárcel: "Llena de ronchas de chinches"

Romina Sáez, amiga y excompañera de Cathy Barriga en Mekano, afirmó que la exalcaldesa de Maipú se encuentra en condiciones "insalubres" dentro de la cárcel.

En conversación con el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, la abogada aseguró que Barriga está viviendo un difícil momento dentro del recinto penitenciario.

"Tengo conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí (...) Ella me comentó cuando le vi estas picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima, insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar", partió diciendo.

Bajo esta línea, Sáez agregó que la exedil está consciente de que la prisión "no es un hotel", e incluso le pidó "que no le cuente a nadie lo que está viviendo, porque no falta la persona hueca de cerebro que empieza a hablar que se quiere hacer la víctima".

Además, la amiga de la "Robotina" confirmó que esta sufrió quemaduras en el rostro, aunque se trató de un inconveniente con un tratamiento de belleza, que pudo ser adulterado, y no de un ataque con ácido como se especulaba.

"Lo de la crema sí. Yo la vi, me he hecho varios peeling químicos, te quema, pero no me he hecho ninguno tan profundo como lo que le vi a ella en su cara y su cuello", comentó.