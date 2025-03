Ryan Reynolds pide ser excluido de la batalla judicial entre su esposa y Justin Baldoni

El actor Ryan Reynolds ha solicitado a un juez ser excluido de una demanda por difamación en la batalla legal que el también actor y director Justin Baldoni mantiene contra la esposa del primero, Blake Lively.

En el nuevo requerimiento legal, que forma parte del caso judicial entre la estrella de "Gossip Girl", Baldoni y estudios Wayfarer, el intérprete alega que el argumento de su colega en su contra carece de fundamento legal y constituye una ofensa.

Luego de que Lively acusara a su coestrella en "It Ends with Us" de dañar su reputación tras quejarse del comportamiento de este en el rodaje de la cinta- afirmando que fue víctima de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores", Baldoni contraatacó con otra demanda contra ella y su marido.

En la moción, los abogados de la pareja escribieron que, si bien Lively demandó a Baldoni y a sus socios comerciales por acoso sexual y represalias posteriores, Reynolds no tiene nada que ver con la situación y que su única participación ha sido como "cónyuge solidario", explica CNN.

Por su parte, el también cineasta acusó a Reynolds de ayudar a Lively a "secuestrar" su película "It Ends With Us" y arruinar su carrera. Asimismo, aseguró que que el protagonista de "Deadpool" le dijo a un ejecutivo de la agencia de talentos WME, de la que él y su mujer son clientes, que Baldoni era un "depredador sexual" para que la agencia lo despidiera.

Los abogados de Reynolds, Mike Gottlieb y Esra Hudson, declararon a CNN en un comunicado que el caso de difamación de Baldoni no es sólido, ya que Reynolds cree que Baldoni es, de hecho, un depredador.

Tanto los abogados de Baldoni como de Lively han declarado previamente que no tienen intención de llegar a un acuerdo, por lo que, si el juez no concede la moción de desestimación, Reynolds se verá involucrado en el juicio, programado para marzo de 2026.