Sabrina Carpenter entra en la piel de Carrie en parodia de "Sex and the City"
La cantante se vistió del icónico personaje para promocionar su participación en "Saturday Night Live".
Para promocionar su participación en "Saturday Night Live", Sabrina Carpenter se metió en la piel de Carrie Bradshaw de "Sex and the City".
En el clip, se puede ver a la cantante llegar a los estudios de NBC en Nueva York con un look similar al del personaje de Sarah Jessica Parker.
"Nueva York es una gran manzana, y estoy tomando mi mordisco", parte diciendo la artista, que camina por el pasillo en tacones altos y bebe un cosmopolitan al ritmo de un jazz suave.
Asimismo, la ex Disney Channel va narrando sus intersecciones con los miembros del elenco, incluidos Sarah Sherman, Tommy Brennan y Marcello Hernández, a quien llama "Mr. Big".
Al final de la escena, llega a un escritorio, abre su notebook y comienza a escribir, tal como lo haría Bradshaw... pero usando los recursos del cine: "La computadora ni siquiera está encendida", dice Sherman.
El episodio será transmitido por NBC este fin de semana y contará con la participación musical de Carpenter, quien también pone en juego su faceta actoral.
