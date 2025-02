"Se te vio todo": Di Mondo sufrió impasse con su vestuario durante programa en vivo

Un incómodo episodio vivió Di Mondo durante su paso por el estelar de Mega "Viva Viña".

Durante el estreno del programa- conducido por Fran García Huidobro y José Antonio Neme-, el fashionista llevó un corto vestido color fucsia, que terminó jugándole una mala pasada.

Y es que, al ponerse de pie para despedirse del panel, el vestido se levantó y dejó ver su ropa interior.

Pese a que los presentes intentaron disimular, la panelista Daniela Aránguiz gritó: "¡Se te vio todo!".

"¿Se vio tanto? ¿De verdad?", consultó el socialité.

Por su parte, García Huidobro explotó en risa, lanzando una broma: "Me parece una falta de respeto, no voy a grabar un vídeo. Me parece una falta de respeto", soltó.