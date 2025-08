"Seguimos en pie": Karla Melo celebró su última quimioterapia con alentador posteo

A través de sus redes sociales, la actriz Karla Melo celebró el fin de sus quimioterapias, tratamiento al que se debió someter tras ser diagnosticada a inicios de año con cáncer de mama triple negativo.

"ÚLTIMA QUIMIO! Bendecida, agradecida, afortunada, rodeada de amor! Gracias a todas y todos los que me han acompañado en este camino difícil pero gratificante. Seguimos en pie y vamos por más", escribió la intérprete en la descripción del vídeo, compartido en Instagram y TikTok

En el clip, se puede ver a la también cantante acompañada por su familia, amigos y Manuel "Dunga" Caro, su pareja y vocalista de la Combo Tortuga.

"Acá me puse a llorar porque fue la última vez que me conecto, espero que sea así. Aquí me puse a ver cómo el líquido rojo empezaba a llegar a mi cuerpo", relató la actriz de "El Reemplazante".

Posteriormente, se puede ver a sus acompañantes sorprenderla en su salida con globos y carteles: "La verdad es que fue muy emocionante, no me pude contener las lágrimas, así que me dejé llevar y recibí mucho amorcito. Acá no podía faltar la canción 'Guerreras', así que se pusieron a cantarla todo pulmón ahí en la clínica", contó.

Finalmente, Melo tocó la "campana de la libertad" en un café de la capital, en señal de que completó su tratamiento contra el cáncer.

@karlamelo_oficial