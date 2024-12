Sergio Freire reaparece y aclara situación con Maly Jorquiera: "No nos separamos"

El comediante Sergio Freire habló por primera vez luego de que estallaran los rumores sobre su separación con Maly Jorquiera por una supuesta infidelidad suya.

El humorista fue perseguido por "Primer Plano" hasta su productora, donde aseguró que con Jorquiera "no estamos separados".

"Maly hace shows en eventos igual que yo. Ella no ha hablado con nadie y yo tampoco. Encuentro súper feo de su parte. Cuando una persona da una declaración está bien, pero cuando se sacan de contexto extractos del show no me parece", agregó un incómodo Freire.

"Son cosas de mi vida con mi familia y lo estamos viendo nosotros. No somos de la farándula. Que bueno que hayan vuelto (a Primer Plano), pero esto lo estamos viendo con mi familia", insistió el humorista.