Sergio Rojas se enteró en pantalla del diagnóstico de VIH de Andrés Caniulef: Ambos fueron pareja

Con molestia reaccionó el periodista Sergio Rojas luego de enterarse en pantalla del diagnóstico de VIH positivo de Andrés Caniulef.

Mientras comentaban el tema en el programa "Que te lo digo", Rojas aseguró que era primera vez que tenía conocimiento de la noticia y realizó un duro reclamo a quien fuera su expareja.

"A mi me parece de una irresponsabilidad brutal haber hecho una declaración como esta sin haberle contado a tu círculo cercano, y no me refiero solo a tus padres. Cuando uno tiene una amistad, cuando uno se besa, cuando uno ha tenido sexo con esa persona, debe, por motivos de lesa humanidad, decirle a esa persona", recalcó Sergio Rojas.

En ese sentido Rojas agregó que "uno no puede ir después de 8 años, donde ha tenido varias parejas y decir 'yo no te voy a transmitir'... déjame a mi esa posibilidad de decidir si quiero correr un riesgo".

"Andrés es muy besucón y el virus también se puede transmitir por ahí si uno tiene una herida en la boca... entonces, yo tengo el derecho decidir si darle un beso a alguien o no", concluyó el comunicador.