Sergio Rojas se lanza contra Michael Roldán: asegura que su ex le fue infiel con su colega

El periodista de farándula Sergio Rojas arremetió con su colega Michael Roldán, acusándolo de haber interferido en una de sus relaciones.

En la última emisión de "Que te lo digo", el conductor reveló el episodio -ocurrido el 2022 en el matrimonio de Sandy Boquita-, detallando que el también periodista y su acompañante se habían retirado juntos a los baños del lugar.

"Resulta que, con el pasar del tiempo, me entero de que todas mis sospechas eran ciertas. Que sí es culicagado, que sí es mosca muerta, que no es de los trigos muy limpios y que tiene la pura cara (sic)", aseguró.

Respecto a los hechos, el comunicador relató que "estábamos en el matrimonio pasándolo divino y ustedes saben que yo soy sociable, no estoy cuidando a mi pareja".

"Pensaba que tenía algún tipo de llamado o necesidad biológica, que también era cierto que tenía una necesidad biológica, pero de otro tipo (...) Quien también se perdió en ese minuto fue Michael Roldán. Y hoy me entero que tuvo el descaro, la desfachatez, la ordinariez de ir a encerrarse en los tocadores con quien era mi acompañante y cometer un acto de infidelidad", agregó.

Finalmente, Rojas envió un directo mensaje a Roldán: "Ni la China Suárez se atrevió a tanto, él no tiene ningún código de respeto. Honestamente te lo digo, guagüito, hay tantos peces en el mar que uno no puede querer el pez del otro, por muy bonito o apetecible que te resulte. Porque ¿con qué cara comentas acerca de infidelidades, cuando tú también has sido un roba hombres? ¿Con qué moral criticamos?".