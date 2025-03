Sin libertad condicional: asesina de Selena Quintanilla seguirá en prisión

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas denegó la solicitud para dejar la cárcel de Yolanda Saldívar, condenada en 1995 por el asesinato de la estrella musical Selena Quintanilla.

En su decisión, citada en documentos oficiales, la junta señaló que "el delito presenta elementos de brutalidad y violencia que representan una amenaza continua para la seguridad pública".

El crimen ocurrió el 31 de marzo de 1995 en un motel de Corpus Christi, cuando Saldívar disparó a Selena, entonces de 23 años. Según registros judiciales consultados, las últimas palabras de la cantante fueron: "Yolanda Saldívar, habitación 158", como lo reportaron testigos presentes en la escena.

En declaraciones para el documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" (2024), Saldívar mantuvo su versión: "Nunca hubo intención de hacerle daño. Fue un accidente". Sin embargo, como precisó el Departamento de Justicia Penal de Texas, su próxima revisión de libertad será hasta marzo de 2030.

La familia Quintanilla reaccionó mediante un comunicado en redes sociales: "Agradecemos que la justicia siga protegiendo el legado de Selena".

Datos de la RIAA (Recording Industry Association of America) confirman que la artista, ganadora póstuma de un Grammy en 2021, ha vendido más de 18 millones de discos.

Saldívar cumple condena en la Unidad Patrick L. O'Daniel donde, según expedientes penitenciarios, obtuvo un título como asistente legal. La junta destacó en sus registros que el crimen incluyó "selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima".