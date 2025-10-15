"Sin vergüenzas": Neme critica ausencia de diputados en votación de Ley Duque

El periodista José Antonio Neme, principal impulsor de la llamada "Ley Duque", se manifestó este miércoles sobre la suspensión de la votación del proyecto en la Cámara de Diputados, que busca otorgar un día hábil de permiso laboral a quienes pierdan una mascota.

En sus redes sociales, Neme expresó su frustración: "Hoy día estaba en tabla la votación de la Ley Duque en la cámara baja, pero lamentablemente no pudo haber sesión porque no había quórum". Agregó que "la mayoría de los parlamentarios no llegó a trabajar por alguna razón, por lo tanto, no se pudo sesionar".

Sobre el esfuerzo detrás del proyecto, el periodista señaló: "Estoy luchando hace muchísimo tiempo para sacar adelante este proyecto. Y bueno, y además hay muchos otros proyectos que son tan o más importantes que este, pero hoy no se pudo sesionar porque no llegaron a trabajar".

Neme calificó a los parlamentarios como "sin vergüenzas, de verdad que sí, me parece espantoso, vergonzoso" y añadió que "ha sido un día de mucha vergüenza para la cámara de diputados".

A pesar de la suspensión, aseguró que continuará promoviendo la iniciativa: "Voy a seguir luchando para que este proyecto se vote en la medida de lo posible antes de fin de año, pero si llegan a votar".

La iniciativa, propuesta por Neme tras la muerte de su perro Duque, pretende que los dueños puedan despedir a sus compañeros, debidamente inscritos en el Registro Nacional de Mascotas, de manera digna y sin afectar sus obligaciones laborales.