Steve-O canceló su plan de ponerse implantes de pechos: El médico se negó

Algunos meses atrás, el exJackass Steve-O declaró seriamente que su próximo plan era pasar por el quirófano para implantarse pechos.

Si bien el comediante afirmó en ese entonces que esa locura sería sólo temporal, ya que planeaba sacárselos después de un tiempo, ahora manifestó que dio un paso atrás con su decisión.

Es que Steve-O, quien tenía la intención de hacerse pasar por una mujer y engañar a hombres en la calle, ahora se informó más cabalidad sobre las consideraciones que se debe tener al pasar un proceso tan invasivo.

¿Por qué Steve-O se arrepintió de ponerse implantes?

"Estuve a menos de 10 horas de pasar por el quirófano para eso", confesó Steve-O en una nueva entrevista con Consequence, y agregó que uno de los médicos se negó a efectar el procedimiento.

"La operación tenía que ser a las ocho de la mañana. Y a las diez de la noche de la víspera, recibí una llamada en la que el anestesista se echaba atrás porque se había enterado de que era yo el que estaba haciendo el truco", complementó.

Steve O explicó "y eso desencadenó una reacción en cadena en la que el médico ya no quiso participar, y tuvieron problemas para encontrar otro centro quirúrgico que lo llevara a cabo.

Steve-O: "Era realmente desgarrador"

Al día siguente, Steve-O estaba en un local de comida y la persona que lo antendió era trans. Entonces, el comediante le reveló su gran plan de ponerse implantes mamarios.

"Sabía cuál era mi motivación, sabía cuál era mi intención, y no era hacer daño a nadie", dijo Steve-O. "Sólo quería hacer reír. Había hecho un montón de talleres para probar material, y varias personas trans se me acercaron después de los espectáculos para expresarme su apoyo (al truco). Creo que a algunos les habría parecido bien y a otros no. Hubiera sido una mezcla", compartió.

La empleada, entonces le informó sobre todo lo negativo que implica el tener implantes desde su propia perspectiva, como el hecho de que existen 28 estados en el país que la podrían detener por tener una identificación que dijera que mujer, así como la cantidad de políticos que quieren encerrar a estas personas.

"Era realmente desgarrador el nivel de opresión que se describía", sostuvo Steve- O.