Steven Yeun se une a la película animada de "Avatar: The Last Airbender" en Paramount

Steven Yeun se ha incorporado al elenco de voz de la próxima película animada de Paramount Pictures y Nickelodeon Movies, basada en la serie "Avatar: The Last Airbender".

El actor, conocido por su versatilidad en cine y televisión, así como su participación en "The Walking Dead", se une a figuras como Dave Bautista, Eric Nam y Dionne Quan. Aunque su personaje aún no ha sido revelado, pero se especula que podría estar vinculado a una de las Cuatro Naciones, reportó Variety.

La cinta, dirigida por Lauren Montgomery, una veterana en animación conocida por haber dirigido diversas películas del Universo DC. También participó como dibujante en la serie original de "Avatar: The Last Airbender" y fue productora en "The Legend of Korra", lo que garantiza un enfoque fiel al material original.

La película está codirigida por William Mata, y producida por los creadores originales de la serie, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

Yeun ya tiene experiencia en el universo de "Avatar", tras prestar su voz a Wan, el primer Avatar, en "The Legend of Korra". El actor también ha destacado en proyectos como "Minari" (nominado al Óscar), "Beef" (ganador de premios Emmy y Globo de Oro) y próximas producciones como "Mickey 17" de Bong Joon Ho.

Su estreno está previsto para el 30 de enero de 2026. La trama seguirá las aventuras de Aang, el último maestro del aire, aunque no se han confirmado más detalles argumentales.