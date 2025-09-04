Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos

La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Raffaella di Girolamo tras el sobreseimiento de Cristián Campos, a quien denunció por abuso sexual.

Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago entregada el pasado 21 de agosto, dando por cerrado el proceso judicial.

En la resolución, la justicia señaló que con este recurso se buscaba "corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional" y que se "impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la dictada en primera instancia por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa".

"Cuando el tribunal recurrido decidió confirmar la decisión de sobreseimiento definitivo pronunciada por el 34° Juzgado del Crimen, no incurrió en defecto alguno susceptible de ser encausado por medio del recurso de queja promovido, ya que tanto la sentencia de primer grado y segundo grado estaban lo suficientemente fundada de acuerdo a la información disponible y recabada hasta el momento", añadieron.

En este contexto, el máximo tribunal señaló que "el uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido".

Cabe recordar que di Girolamo, quien fue hijastra del actor, denunció a Campos por delitos sexuales que, según su testimonio, ocurrieron entre 1989 y 1995.

Si bien, el Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen logró establecer tres de los hechos de connotación sexual, estos fueron descartados luego de que la Corte de Apelaciones determinara que no se podía probar la participación del intérprete en los hechos.