Supuesta hija de Freddie Mercury da declaraciones: "La verdad ha sido distorsionada"

A casi un mes del lanzamiento de "Love, Freddie", una biografía de Freddie Mercury escrita por Leslie-Ann Jones, la supuesta hija del cantante rompió el silencio.

Cabe recordar que, según recogió Daily Mail, el vocalista de Queen concebió a una hija en una "relación accidental" con la esposa de un amigo cercano, ocurrida mientras este se encontraba de viaje por negocios.

Tras el nacimiento de "B", como se identifica la mujer en el libro, esta fue criada por su madre, el esposo de esta y el mismo Mercury, sabiendo que este era su verdadero padre. Incluso tenía una habitación en su casa y estaban en contacto regularmente mientras la voz de "Killer Queen" se encontraba de gira.

Supuesta hija de Freddie Mercury responde a las críticas

Sin embargo, la revelación de Jones no cayó bien en el entorno del legendario artista, siendo Mary Austin, amiga y expareja del músico, una de las más críticas al respecto.

Por esto, "B" -profesional de salud en Europa de 48 años actualmente-, respondió: "Estoy devastada por la supuesta respuesta de Mary Austin. Durante 34 años, la verdad sobre la vida de Freddie ha sido distorsionada, tergiversada y reescrita, pero ella no dijo nada, salvo su comentario sobre la película Bohemian Rhapsody, que calificó de licencia artística", aseguró.

"No quería compartir a mi padre con todo el mundo (...) Tras su muerte, tuve que aprender a vivir con los ataques en su contra, las tergiversaciones sobre él y con la sensación de que mi padre ahora pertenecía a todos", añadió.

Por su parte, Leslie-Ann Jones declaró: "Me sorprende la respuesta de Mary Austin. Como periodista, la contacté para entrevistarla innumerables veces a lo largo de muchos años, pero nunca respondió. Sin embargo, en este libro solo hay una voz: la de la propia hija de Freddie", aseveró.

"Fue decisión exclusiva de 'B' contactarme, y respeté sus peticiones para que ciertos detalles no se publicaran", comentó Jones. "El libro es la historia que ella quería contar, basada en los diarios que Freddie entregó poco antes de morir".