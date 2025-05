"Te elijo por siempre": protagonista de "Shang-Chi" anuncia su compromiso en París

El actor Simu Liu, reconocido por su papel en "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos", anunció su compromiso con su pareja desde 2022, Allison Hsu, directora de marketing digital en Interscope Records.

La noticia fue revelada el domingo a través de redes sociales, con una imagen de Hsu luciendo su anillo frente a la Torre Eiffel, reportó Entertainment Weekly.

Liu, de 36 años, acompañó la publicación con un mensaje emotivo: "Desde fines de semana en París, excursiones a Palm Springs, largas noches en el set, tardes tirados en el sillón y todo lo que hay entre medio, te elijo por siempre y para siempre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Simu Liu (@simuliu)

Por su parte, Hsu, de 28, compartió una serie de fotos de ambos en un balcón parisino y escribió: "Nosotros para siempre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Allison Hsu (@allison)

Desde el inicio de su relación, la pareja ha sido abierta con la prensa sobre su vínculo. En agosto de 2023, Liu declaró a la revista People: "Ella cambió completamente mi vida, estoy muy, muy agradecido de tenerla". Agregó que Hsu le ha enseñado a valorar el tiempo con sus seres queridos y a cuidar activamente las relaciones que importan.

Él la describió como "una mujer increíble, una luchadora, muy apasionada por todo en la vida, su trabajo, su oficio y sus otras cosas". Esa energía compartida, señaló, es algo que ambos entienden muy bien.

Hsu trabaja con artistas de renombre como Lady Gaga y Billie Eilish, esta última ganadora del Oscar por "What Was I Made For?" canción que coescribió en 2023 junto a su hermano para la película Barbie, en la que también participó Liu.

Con proyectos en camino como "Shang-Chi y el Naufragio del Tiempo" y "Avengers: Doomsday", Liu atraviesa un momento destacado en su carrera y vida personal.