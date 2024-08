"Te estamos esperando, madre": Fans de Britney Spears reaccionan a próxima película biográfica

Un proyecto cinematográfico sobre las memorias de Britney Spears, "The woman in me" está en actual progreso, noticia que fue confirmada por la misma cantante estadounidense y que desde entonces ha recibido cientos de comentarios positivos.

Mediante una publicación en redes sociales, intérprete de "Toxic" manifestó su alegría ahora que su polémico y éxito en ventas libro de memorias con un millón de copias en todo el mundo en su primera semana, "The woman in me", será llevado a la pantalla grande por el director de "Wicked", Marc Platt.

"Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt", escribió y añadió: "Siempre ha hecho mis películas favoritas (...) estén atentos".

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Las reacciones de los fans de Britney Spears

La publicación suscitó una serie de reacciones positivas de sus fans, quienes manifestaron su apoyo a la artista. "Te estábamos esperando, madre", increíblemente feliz por ti", "esperando por ti, reina" y "esto va a estar interesante" y "¡nueva Britney! formaron parte de los comentarios.

El original libro de memorias de Spears fue publicado en octubre del año del año pasado y desde entonces, su aparición ha suscitado una serie de polémicas, en las que ha estado directamente involucrado su expareja Justin Timberlake.

