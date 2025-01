"Te lo farreaste": Pedro Carcuro regañó sin filtro a Fernando Solabarrieta

El periodista Fernando Solabarrieta estuvo como invitado en el más reciente episodio de "Car-Curo" y se llevó una dura reprimenda por parte de Pedro Carcuro.

Solabarrieta, que reciéntemente confirmó su retorno con Ivette Vergara, abordó sus graves problemas de adicción a las drogas y revivió varios momentos incómodos ante las preguntas de Carcuro.

"¿Cuáles fueron los hechos que presentaron esta especie de locura temporal que presentas desde hace un mes?", le preguntó sin filtro Pedro Carcuro. "Es una lucha constante, yo intento ser siempre el mejor, pero no por mi: es para que me quieran", reflexionó Solabarrieta.

"Hay que ser huevón"

Fue ahí cuando el experimentado periodista le recordó su mejor época televisiva: "Hay algo que yo no entiendo, y se lo he dicho a Ivette más que a nadie, a los que te conocen, 'Fernando es para ser 1 en Chile, no el 2', les decía. Después de Camiroaga venía Fernando y te lo farreaste. Hay que ser muy huevón, Fernando", le dijo, sin pelos en la lengua.

"Tal vez eso es algo que todos querían que hiciera, pero a lo mejor fue un acto de rebeldía propio", respondió Solabarrieta.