"Tengo fe": Inesperado giro permitiría a Mane Swett continuar con la batalla legal por su hijo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz habría encontrado una nueva vía para seguir con el caso contra John Bowe, padre de su hijo.
La batalla legal de Mane Swett por recuperar la custodia de su hijo habría dado un nuevo vuelco y es que la actriz, que se encuentra en Estados Unidos, tendría una nueva oportunidad para seguir con el caso contra John Bowe, padre del menor. 

De acuerdo a "Primer Plano", el pasado 5 de noviembre se realizó una audiencia de dos horas en la Corte Suprema de Nueva York, donde la actriz y su expareja tuvieron 15 minutos para presentar sus argumentos.

"Entre 4 y 6 semanas bastarán para saber cuál es la resolución final. Bajo las leyes chilenas y estadounidenses, el menor de edad se encuentra retenido de manera ilegal", explicó la periodista Carla Álvarez en el espacio de Chilevisión.

En este contexto, la comunicadora añadió: "Gracias a un procedimiento mal hecho por el staff de John Bowe, el caso podría ser desestimado, por lo que María Elena Sweett podría seguir luchando por recuperar a su hijo".

Además, el programa pudo conversar con Swett, quien expresó: "Ojalá pudiera verlo (...) después de esta audiencia tengo mucha fe de que se va a hacer justicia". 

Asimismo, la intérprete agregó: "Quiero que respeten mi opción de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo (...) tengo mucha fe".

