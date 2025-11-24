"Tengo fe": Inesperado giro permitiría a Mane Swett continuar con la batalla legal por su hijo

La batalla legal de Mane Swett por recuperar la custodia de su hijo habría dado un nuevo vuelco y es que la actriz, que se encuentra en Estados Unidos, tendría una nueva oportunidad para seguir con el caso contra John Bowe, padre del menor.

De acuerdo a "Primer Plano", el pasado 5 de noviembre se realizó una audiencia de dos horas en la Corte Suprema de Nueva York, donde la actriz y su expareja tuvieron 15 minutos para presentar sus argumentos.

"Entre 4 y 6 semanas bastarán para saber cuál es la resolución final. Bajo las leyes chilenas y estadounidenses, el menor de edad se encuentra retenido de manera ilegal", explicó la periodista Carla Álvarez en el espacio de Chilevisión.

En este contexto, la comunicadora añadió: "Gracias a un procedimiento mal hecho por el staff de John Bowe, el caso podría ser desestimado, por lo que María Elena Sweett podría seguir luchando por recuperar a su hijo".

Además, el programa pudo conversar con Swett, quien expresó: "Ojalá pudiera verlo (...) después de esta audiencia tengo mucha fe de que se va a hacer justicia".

Asimismo, la intérprete agregó: "Quiero que respeten mi opción de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo (...) tengo mucha fe".