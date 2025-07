¿Tiene su "bendición"? Cote López Fustigó a seguidor por hablar mal de Disley Ramos

Por ahora, no está claro si Luis "Mago" Jiménez y Disley Ramos tienen una relación amorosa real o es solamente es la parte show del reality "Mundos Opuestos" (Canal 13), pero al menos la figura de redes sociales parece tener la "bendición" de la exesposa del otrora seleccionado nacional.

Y es que en una dinámica de preguntas a través de su cuenta en Instagram, María José López reaccionó no muy a gusto ante el halago de un seguidor, pero que era comparándola con Ramos.

"Aunque la Disley tenga 5 años menos que tú no te llega ni a los talones, tú eres completa", comentó el usuario, que agregó una corona, aludiendo a que Cote López era la reina.

"No pensaba responder a esto porque no me corresponde, pero lo haré porque de verdad encuentro muy feo que ataquen a otra mujer. Acá no hay competencia", lanzó la dueña de los cosméticos CLO.

Cote López agregó: "No la conozco, pero es una mujer preciosa, con o sin maquillaje, simpática por lo que se ve y no se metió en ninguna relación ni nada... les pido a mis seguidores que no sigan escribiendo cosas de este tipo, yo no necesito que me confirmen lo que soy o valgo denigrando a otra mujer sea quien sea".