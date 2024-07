Tonka Tomicic ante Fiscalía: "Parived tenía acceso libre a mis cuentas bancarias"

El pasado 17 de junio, Tonka Tomicic llegó a Fiscalía Occidente para prestar declaración en calidad de imputada en el marco del Caso Relojes, relevando su vida privada, el manejo de su dinero y movimientos financieros, donde responsabilizó completamente a Marco Antonio López, su exmarido.

De acuerdo a Canal 13, que accedió a las 12 páginas del testimonio, la animadora entregó detalles sobre su relación con Parived, indicando que este comenzó a involucrarse en varios aspectos de su vida, llegando a hacerse cargo de sus fondos a partir del 2006.

"Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba", declaró.

Bajo esta línea, la ex Miss Chile añadió que "Marco no trabajaba y tuvo un emprendimiento en la minería (cobre y oro) que yo siempre apoyé porque deseaba que surgiera y fuera exitoso", actividad mencionada ya que está siendo investigada por un eventual lavado de activos. Sobre este rubro, la modelo dijo no conocer los detalles.

"Su negocio en el ámbito minero fue puro gasto y nunca prosperó como esperábamos. No obstante, yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones, por lo que yo no tenía conocimiento del detalle de tales negocios", añadió.

Parived y el acceso libre a las cuentas de Tonka

En este contexto, Tomicic señaló haberle entregado cheques firmados al anticuario, sin conocer el destino de estos.

"¿Está en condiciones de explicar todos los movimientos bancarios que usted registra? De lo contrario, ¿hay alguien que se encargue o la asesore al respecto?", consultó el fiscal Eduardo Baeza, a lo que el exrostro televisivo respondió: "Como ya dije, era Marco Antonio quien administraba los recursos que yo generaba. Yo lo apoyé en eso porque quería que él fuera exitoso y se sintiera feliz conmigo, lo quería mucho". Asimismo, agregó que "él tenía total acceso a mis cuentas corrientes, conocía mis claves bancarias y en estos temas nunca cuestioné sus decisiones o la forma en que administraba los bienes hasta que el tema hizo crisis".

Finalmente, la exanimadora del Festival de Viña, que autorizó que el Ministerio Público abriera sus cuentas, expresó cómo este caso le ha afectado, insistiendo siempre que su vida y su dinero, estaban en manos de Parived.

"Durante mi desempeño profesional en la televisión abierta y en múltiples actividades en las que fui rostro de importantes marcas logré ganar mucho dinero, que ingresó a cuentas corrientes bancarias; dineros que en los hechos fueron administrados por Marco Antonio López, desde la sociedad que teníamos en conjunto y quien tenía toda mi confianza y amor. Él manejaba mis claves bancarias, los cheques que yo firmaba y gestionaba los saldos de las cuentas corrientes para hacer el negocio minero que nunca fue exitoso, del que nunca conocí detalles. Pero quiero ser enfática en señalar que nunca supe ni participé del negocio de compra y venta de relojes y joyas de alta gama", sentenció.