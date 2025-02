Tonka Tomicic regresó a redes sociales con inédito teaser de documental sobre su vida

A través de redes sociales, Tonka Tomicic sorprendió a sus seguidores con el primer adelanto de lo que será un documental sobre su vida.

Tras borrar sus posteos en Instagram, la figura televisiva compartió emotivas imágenes donde revela que contará su verdad.

"Esta historia se ha contado en voces de otros, y eso es responsabilidad mía porque me cuesta hablar de mí", parte diciendo la exMiss Chile en el clip.

Además de mostrar partes de su vida en la pieza audiovisual, como la cotidianidad o a su madre y hermana, la diseñadora hace referencia a su relación con Parived y su vínculo con el polémico Caso Relojes: "Sentí que se me vino la vida encima, me sentí muy imbécil. Sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, para que no se me olvidara. Me tuve que volver a querer, tuve que sentir que valía", declaró.

"Me encantaría ser mamá, me veo mis cicatrices pero cuando me las veo me gustan, porque me marcan y me muestran todas veces que me he levantado y me seguiré levantando una y otra vez", cerró.

Si bien, se desconocen más detalles sobre el documental de Tomicic, el programa "Primer Plano" afirmó que la exconductora del Festival de Viña estaría negociando con canales y plataformas.